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Молодой житель Петрозаводска раздобыл деньги на спиртное, продав гаджет гостеприимного мужчины

Новости. Общество
10:59, 21 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Молодой петрозаводчанин украл и пропил мобильный телефон малознакомого мужчины, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился жилец общежития, расположенного в микрорайоне Перевалка. Он заявил о хищении мобильного телефона. Примерная стоимость гаджета - 10 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 23-летнего подозреваемого. Тот пояснил полицейским, что распивал спиртное в гостях у малознакомого мужчины. Когда тот отправился в магазин за алкоголем, гость похитил мобильный телефон, оставленный в комнате. Украденное сбыл, а средства потратил на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
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Почему немцев ругали в учебниках за "вероломное нападение"? А сами какие? Обе страны строили социализм. Ну и выстроили. Особенно мы. Ростки до сих пор тянутся к халяве.
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