Молодой житель Петрозаводска раздобыл деньги на спиртное, продав гаджет гостеприимного мужчины

Молодой петрозаводчанин украл и пропил мобильный телефон малознакомого мужчины, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился жилец общежития, расположенного в микрорайоне Перевалка. Он заявил о хищении мобильного телефона. Примерная стоимость гаджета - 10 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 23-летнего подозреваемого. Тот пояснил полицейским, что распивал спиртное в гостях у малознакомого мужчины. Когда тот отправился в магазин за алкоголем, гость похитил мобильный телефон, оставленный в комнате. Украденное сбыл, а средства потратил на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.