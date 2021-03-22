Молодую девушку в Петрозаводске посадили за решетку за то, что управляла автомобилем пьяная и без прав

До решения суда 21-летняя нарушительница помещена в камеру для административно-задержанных, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ночь с 21 на 22 марта на улице Боровая автоинспекторами отстранена от управления 21-летняя водитель автомобиля "ВАЗ", ранее лишенная права управления.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения, материалы дела направлены в суд, автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

За данное нарушение предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всего за воскресенье, 21 марта, в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления трех нетрезвых водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителей ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.