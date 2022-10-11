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Молодые фельдшеры пришли работать на станцию скорой помощи в Петрозаводске

Новости. Общество
08:20, 24 Октября 2022
фото: Фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка

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Фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка рассказала о пополнении.

На своей странице в соцсети Ольга Чайка написала, что в октябре Петрозаводская Станция скорой и неотложной медицинской помощи пополнилась молодыми специалистами — фельдшерами после окончания медицинского колледжа и успешно пройденной аккредитации.

«Это долгожданное событие. Сейчас молодые фельдшеры будут работать в паре с опытными специалистами, за плечами которых богатые профессиональные знания. Новоиспеченным фельдшерам ещё предстоит многому научиться: теория теорией, а опыт приходит с практикой. Глядя на вчерашних студентов, сомнений нет, что из них получатся высококлассные специалисты — уж больно велико у них желание к работе на вызовах. Пожелаем им успехов и удачи на выбранном пути», — сказала Ольга Чайка.

Отдельно фельдшер петрозаводской станции скорой помощи обратилась к своим коллегам, от которых сейчас зависит очень многое, так как молодые специалисты должны ощутить внимание и поддержку.

Особые слова благодарности сказала айка в адрес сотрудников Министерства здравоохранения Карелии, которые проводят работу по привлечению молодых специалистов на Станцию скорой помощи Петрозаводска.

«За последние два года заметно увеличилось количество среднего медперсонала, что благоприятно сказывается на укомплектованности бригад. Ждём дальнейшего пополнения», — написала Чайка.

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