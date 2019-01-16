Молодые люди украли два аккумулятора в Петрозаводске

Полицейские установили в столице Карелии подозреваемых в краже.

По данным пресс-службы МВД Карелии , в дежурную часть отдела полиции обратился 51-летний горожанин. Он рассказал, что из его грузовика похищены два аккумулятора. Ущерб превысил 20 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, двух молодых людей 19-ти и 18-ти лет. Они не первый раз попадают в поле зрение полицейских. Ранее была установлена их причастность к аналогичным преступлениям.

В день происшествия подозреваемые разъезжали по городу на автомобиле в поисках оставленных на неохраняемых парковках грузовых автомобилей. В одном из дворов они обнаружили такую машину. По версии следствия, петрозаводчане похитили два АКБ, а затем сдали их в пункт приёма металлолома. Деньги потратили на бензин для личного авто.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.