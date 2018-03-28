Молодые люди в поселках Карелии промышляют воровством

В Пряжинском районе кражу с предприятия совершил 19-летний местный житель, в Прионежском на чужое имущество позарился 18-летний юноша, сообщили в МВД Карелии.

В Пряжинском районе полицейские установили подозреваемого в попытке кражи с одного из предприятий.

Еще в середине января злоумышленник, взломав замок, проник на склад организации, откуда попытался похитить имущество. Однако довести задуманное до конца ему помешал охранник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 19-летнего подозреваемого, который сознался в содеянном. Ведется следствие.

Еще одно преступление раскрыли оперативники Прионежского района. В одном из крупных поселков Прионежья была совершена кража. Заявитель сообщил, что вор, выбив заколоченное окно, проник в подсобное помещение и похитил четыре автомобильных колеса. Потерпевший оценил ущерб в 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель соседнего поселка, который ранее уже имел проблемы с законом. Похищенное изъято и вскоре будет возвращено владельцу.