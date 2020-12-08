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Молодые россияне сочли стариков обузой

Новости. Общество
19:40, 09 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Каждый четвертый россиянин счел старшее поколение обузой для молодых граждан.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на опрос, который появился на сайте исследовательского холдинга "Ромир".

Согласно материалу, 41 процент респондентов в возрасте от 55 лет частично согласны с вышеупомянутым утверждением. При этом всего 17-18 процентов россиян моложе 55 лет в той или иной степени также посчитали пожилых людей обузой для молодежи.

Сообщается, что только 8 процентов жителей России поддерживают данный тезис, а 31 процент опрошенных полностью не согласны с ним.

Вице-президент ассоциации исследовательских агенств Gallup International, в которую входит компания "Ромир", Андрей Милехин назвал россиян "среднестатистическими землянами". По его словам, негативное отношение к пенсионерам объясняется возросшей нагрузкой на молодое поколение из-за стареющего населения.

Отмечается, что стариков также назвали обузой для молодежи 22-23 процента опрошенных в Италии, Великобритании и США. Данное утверждение разделяют 18 процентов жителей Германии и 12 процентов граждан Бразилии.

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