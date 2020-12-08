Молодые россияне сочли стариков обузой

Каждый четвертый россиянин счел старшее поколение обузой для молодых граждан.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на опрос, который появился на сайте исследовательского холдинга "Ромир".

Согласно материалу, 41 процент респондентов в возрасте от 55 лет частично согласны с вышеупомянутым утверждением. При этом всего 17-18 процентов россиян моложе 55 лет в той или иной степени также посчитали пожилых людей обузой для молодежи.

Сообщается, что только 8 процентов жителей России поддерживают данный тезис, а 31 процент опрошенных полностью не согласны с ним.

Вице-президент ассоциации исследовательских агенств Gallup International, в которую входит компания "Ромир", Андрей Милехин назвал россиян "среднестатистическими землянами". По его словам, негативное отношение к пенсионерам объясняется возросшей нагрузкой на молодое поколение из-за стареющего населения.

Отмечается, что стариков также назвали обузой для молодежи 22-23 процента опрошенных в Италии, Великобритании и США. Данное утверждение разделяют 18 процентов жителей Германии и 12 процентов граждан Бразилии.