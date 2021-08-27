Молодые сосны посадили в пострадавшем от лесных пожаров районе Карелии

Карелия, пережившая сильные лесные пожары, присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес».

Мероприятие состоялось на территории Соддерского лесничества Пряжинского национального района. С начала года там произошло 26 лесных пожаров, в том числе 4 крупных, на площади 9 673 га. Об этом информирует управление пресс-службы главы Карелии.

Сотрудники органов исполнительной власти, арендаторы лесного участка, представители «Пряжинского центрального лесничества» и волонтеры высадили 8 тысяч сеянцев сосны. Сообщается, что это однолетние сеянцы с закрытой корневой системой, выращенные «Кареллесхозом» в питомнике «Вилга», именно та порода, которая росла на участке раньше.

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович пообещал, что до конца года в регионе появится 97 тысяч новых деревьев.

В прошлые выходные в Суоярвском районе, также пострадавшем от пожаров, сотрудники «Суоярвского центрального лесничества», представители арендатора лесного участка — АО «Запкареллес» и волонтеры высадили более 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 6,4 га.

Сообщается, что в этом году регионы, наиболее пострадавшие от лесных пожаров, становятся главными участниками масштабной лесовосстановительной кампании. За осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную для «Сохраним лес» цель — высадить 70 млн деревьев. Тогда как за два года акции в общей сложности было высажено порядка 82 миллионов.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в России оказались крупнейшими в мире.