Лесные пожары в России оказались крупнейшими в мире

Масштаб лесных пожаров в Сибири, вызванных аномальными погодными условиями, оказался больше, чем в остальных странах мира, вместе взятых.

Лента.ру сообщает это со ссылкой на The Washington Post, которая, в свою очередь, берет данные в Greenpeace в России.

Регион охватили более 170 пожаров, огонь уже уничтожил 20,7 тысячи квадратных километров леса — показатель в 10 раз превышает ущерб от пожара «Дикси» в Калифорнии. Согласно подсчетам, на данный момент пожары в Сибири оказались сильнее, чем вместе взятые возгорания в Греции, Турции, Италии, США и Канаде.

В регионе борются с теми пожарами, которые угрожают населенным пунктам и инфраструктуре, а в остальных случаях тайге позволяют сгореть, сообщает издание. По словам эксперта Greenpeace Алексея Ярошенко, около половины лесов в России не находится под охраной властей, а сфера пожаротушения не финансируется в достаточном объеме.

«Эти леса играют очень важную роль в регулировании окружающей среды. Большая часть лесов на незащищенных территориях относится к Крайнему Северу. Они растут очень медленно, они очень чувствительны, и если они сгорят, то воздействие на окружающую среду будет огромным», — отметил Ярошенко.

По данным издания, статистика Greenpeace по пожарам в России отличается от данных Минприроды — ведомство подсчитывает ущерб, причиненный лесам в заповедниках и вблизи населенных пунктов. В расчет не берут данные уничтоженных территорий в открытой степи или на сельскохозяйственных угодьях. По данным Минприроды, в 2021 году огонь уже уничтожил чуть более 77 тысяч квадратных километров леса, что в два раза меньше показателя Greenpeace.