Молодых и будущих мам Петрозаводска приглашают на бесплатные мастер-классы и лекции

На базе молодежного клуба «Смена» на Ключевой организованы занятия и лекции для молодых семей, сообщили в администрации города.

На базе клуба «Смена» в микрорайоне Ключевая в июне и в июле прошли занятия для будущих и молодых мам карельской столицы. Для них организовали мастер-классы по шитью ковриков для новорождённых и детских мешочков-рюкзачков. Для их создания закупили яркие ткани и швейные машинки.

Творческие занятия планируют возобновить в сентябре. А в эту пятницу, 16 июля, пройдёт первая лекция от специалистов. Будущих и молодых мам ждет встреча с врачом-психиатром Виктором Лебедевым. На ней обсудят послеродовую депрессию. Количество участников мероприятия в клубе «Смена» ограничено – предварительно можно зарегистрироваться здесь.

Мероприятия проводят в рамках проекта «FLYмама – всё успеть!». Он стал победителем грантового конкурса социальных проектов «Я – активист!» молодежного центра «Смена» и получил финансовую поддержку. В рамках инициативы планируются встречи с детскими неврологом и специалистом по грудному вскармливанию и первому прикорму. Информация об этом появится на странице проекта.