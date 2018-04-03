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Новости. Общество
09:25, 03 Апреля 2018

Молодых мам в Карелии хотят отправить на работу

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел видеосовещание, в котором приняли участие специалисты карельского Управления труда и занятости.

Предметом обсуждения стал план мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на 2018-2020 годы, утверждённый в федеральном правительстве. Власти республики разработают план мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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Lana
2018-04-03 10:19:39
Так бы активно занимались трудоустройством безработных и создавали высокооплачиваемые рабочие места для тех, кто по-настоящему хочет работать, а не сидеть по декретам.
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