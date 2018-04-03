Молодых мам в Карелии хотят отправить на работу

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел видеосовещание, в котором приняли участие специалисты карельского Управления труда и занятости.

Предметом обсуждения стал план мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на 2018-2020 годы, утверждённый в федеральном правительстве. Власти республики разработают план мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

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