Молодых петрозаводчан приглашают принять участие в творческом состязании

На конкурс приглашаются юные художники, вокалисты, литераторы и танцоры, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований "Алмазные грани" проводится Благотворительным фондом "Дети России". В 2017 году в рамках турнира появилась номинация "жестовое пение" для детей с нарушениями слуха.

Критерии оценки детских творческих работ широки: художественная глубина и выразительность, оригинальность и самостоятельность. Однако главное – то, как ребенок выражает себя. Неважно, занимается он специально (для участия в конкурсе не требуется профессиональной подготовки) или творит по наитию. Главное, чтобы в работе проявлялось его творческое начало.

Ежегодно организаторы конкурса принимают несколько тысяч заявок от детей, которым не исполнилось 18 лет. Творческое состязание проводится с 1 февраля по 24 мая. Подробную информацию о времени подачи заявок, требованиях, предъявляемых к их оформлению, и порядке проведения конкурса вы найдете на официальном сайте мероприятия.