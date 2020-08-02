Молодых жителей Карелии приглашают на службу в Чечне с зарплатой от 40 тысяч рублей

У жителей Карелии есть возможность пройти военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.

В управлении Росгвардии по Карелии озвучили требования к кандидатам:

- возраст – от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);

- образование – не ниже основного (общего) – 9 классов;

- фразвитость;

- кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.

Условия прохождения службы и социальные гарантии:

- денежное довольствие от 40 тысяч рублей и выше;

- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);

- перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;



- возможность получения бесплатного образования;

- страхование жизни и здоровья; пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги.

Желающие могут обращаться по адресу: ул. Советская, 22, тел: 8(8142)35-35-77.