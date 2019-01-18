Молодым путешественникам хотят предоставить льготы

В Госдуме разработали проект по предоставлению льгот молодым туристам.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова разработала законопроект, согласно которому молодежный туризм в России должен стать приоритетным направлением: молодые люди смогут воспользоваться специально разработанными программами, льготами и предложениями, путешествуя по стране.

Под ним в документе понимается туризм организованных групп или самостоятельно путешествующих граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Кроме того, документ включает молодёжный туризм в число приоритетных направлений.

Отмечается, что соответствующие меры позволят не только ввести льготы и скидки на путешествия для молодых людей, но и развить инфраструктуру, экономику населённых пунктов, пишет RT.

"Определение молодежного туризма как приоритетного позволит сделать следующий шаг – разработать подпрограмму или проект с перечнем основных мероприятий по его развитию. Эту законодательную инициативу мы рассматриваем только как первый шаг, после которого предстоит еще немало работы с правительством, профильными министерствами, регионами по разработке конкретных механизмов развития туристической сферы для молодежи, например, созданию льгот", – отметила депутат.