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Новости. Общество
20:40, 18 Января 2019
фото: Pixabay

Молодым путешественникам хотят предоставить льготы

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В Госдуме разработали проект по предоставлению льгот молодым туристам.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова разработала законопроект, согласно которому молодежный туризм в России должен стать приоритетным направлением: молодые люди смогут воспользоваться специально разработанными программами, льготами и предложениями, путешествуя по стране.

Под ним в документе понимается туризм организованных групп или самостоятельно путешествующих граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Кроме того, документ включает молодёжный туризм в число приоритетных направлений.

Отмечается, что соответствующие меры позволят не только ввести льготы и скидки на путешествия для молодых людей, но и развить инфраструктуру, экономику населённых пунктов, пишет RT.

"Определение молодежного туризма как приоритетного позволит сделать следующий шаг – разработать подпрограмму или проект с перечнем основных мероприятий по его развитию. Эту законодательную инициативу мы рассматриваем только как первый шаг, после которого предстоит еще немало работы с правительством, профильными министерствами, регионами по разработке конкретных механизмов развития туристической сферы для молодежи, например, созданию льгот", –  отметила депутат.

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