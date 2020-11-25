Молодым семьям начнут давать льготную ипотеку на ИЖС

Госкомпания "Дом.РФ" выделит 300 млн рублей на пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилого строительства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Виталия Мутко.

По его словам, пилот программы может быть запущен в декабре 2020 года, и предполагается, что он продлится до 1 июля 2021 года. Эту возможность получат пока только молодые заемщики с детьми.

воспользоваться ей смогут пока только молодые заемщики с детьми



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/26/11/2020/5fbe39279a7947182f021837

воспользоваться ей смогут пока только молодые заемщики с детьми



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/26/11/2020/5fbe39279a7947182f021837

Мутко добавил, что ставка по программе будет такой же, как и по программе ипотеки с господдержкой на приобретение квартир в новостройках – 6,5%, а срок кредита не должен превышать 20 лет, первоначальный взнос должен быть не ниже 20%.

О других условиях программы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".