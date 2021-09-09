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Монахи запустили систему онлайн-бронирования номеров в Доме паломника на Валааме (ФОТО)

Новости. Общество
16:55, 16 Сентября 2021
фото: © valaam.ru

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На Валааме будут рады принять гостей, готовых к телепорту из мирской суеты в монастырскую тишину, туда, где душа по-настоящему расправляет крылья.

«Дорогие братия и сестры, в преддверии сентября мы рады сообщить вам, что запущена система онлайн-бронирования номеров в Доме паломника «Валаам», — сообщается на сайте Валаамского монастыря.

Дом паломника представляет собой трехэтажное здание с мансардой с 93 номерами разных категорий: от номера с удобствами на этаже до номера повышенной комфортности, со всеми удобствами.

Особо отмечается возможность размещения в доме паломника маломобильных групп населения в номерах с безбарьерной средой.

По словам монахов, информацию касательно питания и того, как добраться до обители, заказчики получат в ответном письме на запрос. Администратор свяжется с туристами в течение нескольких часов.

«Мы будем рады принять гостей, готовых к телепорту из мирской суеты в монастырскую тишину, туда, где душа по-настоящему расправляет крылья. Осенью Валаам особенно прекрасен, он зовёт к себе каждого из вас, ведь каждый человек призван Господом видеть, чувствовать, учиться понимать красоту. И особенно тонко можно почувствовать эту ниточку с Утешителем осенью — в пору сладостного отдохновения природы от жаркого лета», — сообщают монахи.

Дом паломника «Валаам» всегда рад всем гостям, и сделает все для того, чтобы каждый гость обители почувствовал себя комфортно и мог целиком и полностью посвятить себя тому, для чего он приехал на Валаам, — молитве или отдыху.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-09-16 17:31:57
Это не то здание , которое пожгли , чтобы выселить местных аборигенов?
Гость
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