Моника Беллуччи очаровала фанатов фото в прозрачном корсете (ФОТО)

Моника Беллуччи снялась в образе женщины-вамп, пишет Cosmopolitan.

Звезда фильма "007: Спектр" считается одной из самых сексуальных женщин в мире. Для модных съемок она часто примеряет откровенные наряды.

Актриса опубликовала кадр, для которого позировала в пальто из синего бархата и облегающем комбинезоне с прозрачным корсетом. Наряд подчеркнул красивый пышный бюст звезды.



© instagram.com/monicabellucciofficiel/ фотограф vanmalder

Поклонники Беллуччи пришли в восторг от кадра.



"Богиня", "Как же хороша, нет слов", "Женщина моей мечты", –написали они в комментариях.