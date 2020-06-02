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Моника Беллуччи очаровала фанатов фото в прозрачном корсете (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 02 Июня 2020
фото: © instagram.com/monicabellucciofficiel
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Итальянская актриса порадовала поклонников чувственным кадром.

Моника Беллуччи снялась в образе женщины-вамп, пишет Cosmopolitan.

Звезда фильма "007: Спектр" считается одной из самых сексуальных женщин в мире. Для модных съемок она часто примеряет откровенные наряды.

Актриса опубликовала кадр, для которого позировала в пальто из синего бархата и облегающем комбинезоне с прозрачным корсетом. Наряд подчеркнул красивый пышный бюст звезды. 


© instagram.com/monicabellucciofficiel/ фотограф vanmalder

Поклонники Беллуччи пришли в восторг от кадра.

"Богиня", "Как же хороша, нет слов", "Женщина моей мечты", –написали они в комментариях.

 
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