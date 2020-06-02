Моника Беллуччи очаровала фанатов фото в прозрачном корсете (ФОТО)

Итальянская актриса порадовала поклонников чувственным кадром.
Моника Беллуччи снялась в образе женщины-вамп, пишет Cosmopolitan.
Звезда фильма "007: Спектр" считается одной из самых сексуальных женщин в мире. Для модных съемок она часто примеряет откровенные наряды.
Актриса опубликовала кадр, для которого позировала в пальто из синего бархата и облегающем комбинезоне с прозрачным корсетом. Наряд подчеркнул красивый пышный бюст звезды.
Поклонники Беллуччи пришли в восторг от кадра.
"Богиня", "Как же хороша, нет слов", "Женщина моей мечты", –написали они в комментариях.
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