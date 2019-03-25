15:30, 25 Марта 2019
Моногорода Карелии перевыполнили план по альтернативным рабочим местам, заявляет Минэкономразвития
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Количество созданных рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в моногородах Карелии на 16% превысило плановые показатели.
Такие данные опубликовало министерство экономического развития Карелии, подводя промежуточные результаты программы "Комплексное развитие моногородов" в 2018 году, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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