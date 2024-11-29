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Названы две основные причины увольнения россиян с работы

Новости. Экономика
20:30, 02 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Человек-Паук»

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Эксперты в ходе опроса выявили две главные причины, из-за которой с работой расстаются две трети увольняющихся россиян.

Треть россиян (35%) уволились с предыдущего места работы из-за неготовности работодателя повышать зарплату, еще треть (34%) назвали причиной профессиональное выгорание и стресс. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«35% опрошенных россиян поделились, что главной причиной увольнения с предыдущего места работы была неготовность работодателя повышать зарплату. 34% отметили профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья. 24% ответов приходятся на отсутствие карьерного роста», — говорится в исследовании.

Также 18% респондентов назвали причиной конфликты с коллегами и начальством, 17% — желание уделять больше времени семье и личной жизни, 12% — желание работать рядом с домом, а 6% — переехать в другой город или страну. При этом 8% опрошенных россиян никогда не увольнялись.

Отмечается, что участники опроса в возрасте 18 — 34 лет чаще всего увольнялись из-за профессионального выгорания, стресса или состояния здоровья (48%), отсутствия карьерного роста (31%) и неготовности работодателя повышать зарплату (29%). Топ причин ухода среди респондентов старше 35 лет — неготовность работодателя повышать зарплату, профессиональное выгорание, стресс или состояние здоровья и отсутствие карьерного роста.

Среди тех, кто переходит на новое место по тому же профилю, работники образования (69%), здравоохранения (63%), финансов (59%) и государственного управления (58%). Иная ситуация у сотрудников в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере услуг, транспортировке и хранении — чаще всего они переходят в компании в сфере обрабатывающей промышленности. Отмечается, что новые сотрудники в «синих воротничках» получают существенную прибавку к зарплате — порядка 30%. Согласно данным исследования, около трети сотрудников, ранее работавших в IT-компаниях, перешли в финансовый сектор. Прирост по уровню зарплаты для этой группы составляет около 19,5%.

 

 

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