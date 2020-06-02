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Мораторий на пени за коммунальные услуги хотят отменить в ближайшее время

Новости. Общество
14:05, 03 Июня 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Многие эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства говорят о том, что мораторий на пени отрицательно влияет на платежную дисциплину потребителей.

Есть граждане, посчитавшие, что платежи за коммунальные услуги можно отложить "на потом", ведь пени за просрочку все равно не начислят. Такой подход в корне неверный и ухудшает положение коммунальных отраслей в регионах страны. От того, насколько дисциплинированны потребители, зависит работа ресурсоснабжающих организаций: необходимо обслуживать сети, вести плановые и внеплановые ремонты – все это возможно лишь благодаря своевременным платежам потребителей за коммунальные услуги. В связи с этим мораторий на пени хотят отменить уже в июне, точная дата зависит от послабления карантинных мер.

"Прошло 2,5-3 месяца в тяжелой ситуации, пока эта тема не очень актуальна. Но все равно придется заплатить. Надо разъяснять гражданам, что заплатить все равно придется, и сумма будет существенно больше", – отметила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Уважаемые петрозаводчане, не забывайте оплачивать коммунальные услуги вовремя. Разумеется, работа и такого ресурсоснабжающего предприятия как Водоканал, невозможна без поддержки потребителей. Уже начался летний сезон, многие из вас проводят лето на дачах. Перед поездкой на дачу, пожалуйста, проверьте, есть ли у вас задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения. Это можно сделать по номеру телефона колл-центра "ЦЕО" 56-04-31.

Вовремя оплаченные коммунальные услуги – залог вашего спокойного отдыха и отсутствия начисления пеней в будущем! Пени скоро вернутся, а долги – останутся. И возвращать их придется уже в полном размере. Если сейчас у вас нет возможности оплатить услуги водоотведения и водоснабжения, "РКС-Петрозаводск" готовы пойти вам навстречу. Сообщите о том, что вы находитесь в тяжелом материальном положении АО "ПКС-Водоканал" и заключите договор о рассрочке платежей.

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