Мороз чуть-чуть сдаст свои позиции 21 февраля в Карелии

О погоде 21 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 февраля будет переменная облачность. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит -17, -19°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -15, -20°С, местами до -25°С, днем ожидается -13, -18°С,на юго-западе -10, -15°С в течение суток.