Мороз и метель ожидаются в субботу в Карелии

О погоде на 26 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 26 января будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается небольшой, днем умеренный снег. Во второй половине дня придет метель. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный слабый. Днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит -20,-22, днем поднимется до -10 градусов.

В Карелии ночью ожидается небольшая облачность. В отдельных районах выпадет слабый снег. Утром и днем облачная с прояснениями погода. На юге республики – умеренный снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью -20,-25 градусов, местами опустится до -33. На юго-западе -15,-20 градусов. Днем столбик термометра задержится на показателях -15,-20. На юге – -8,-13 градусов.