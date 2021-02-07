Морозный вторник ждет жителей Карелии

О погоде во вторник, 9 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник, 9 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью -18, -20°С, днем -13, -15°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью -16, -21°С, местами до -25°С, днем -10, -15°С, по местами до -20°С.