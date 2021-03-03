Мороз усиливается: погода в Карелии 5 марта

О погоде на пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 5 марта будет облачно, с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -7, -9°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
По Карелии также облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами до -21°С, днем -4, -9°С, местами до -15°С.
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