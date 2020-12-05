Морозец и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 7 декабря рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит -1, -3°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами, преимущественно по северным районам, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Столбик термометра остановится на отметке +1, -4°С.