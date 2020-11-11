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Морозная ночь и теплый день ожидаются в пятницу 13-го в Карелии

Новости. Погода
17:00, 12 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 13 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдут небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также буде облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. В отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый.

Ночью похолодает до +2, -3, местами до -6°С, днем воздух прогреется до 0, +5°С.

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