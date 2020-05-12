Морозная ночь ожидается в четверг в Карелии

О погоде на 14 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь.



Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ночью будет -1, +1 градус, днем потеплеет до +12.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидается мокрый снег и дождь. На севере ночью и утром на дорогах гололедица.



Ветер западный, юго-западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, -3 градуса, при прояснениях подморозит до -6. Днем потеплеет до +13 градусов.