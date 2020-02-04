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Морозная погода ожидается в среду в Карелии

Новости. Погода
17:00, 04 Февраля 2020
фото: © pixabay
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О погоде на 5 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный, днем – западный, юго-западный с порывами до 6-11 м/c.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -16, -18 градусов, днем будет -8, -10.

В Карелии во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов выпадет снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный, днем – западный, юго-западный умеренный.

Ночью будет -19, -24 градуса. Днем потеплеет до -7, -12, возможны заморозки до -17 градусов.

 

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Комментарии

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2020-02-04 17:22:31
Какими местами и в каком большинстве ?
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