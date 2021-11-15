Морозная суббота ждет жителей Карелии

О погоде на 8 января рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

В субботу, восьмого января, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°С, местами до -26°C, днем -11, -16°C, местами до -23°C.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -16, -18°C, днем -13, -15°C. Атмосферное давление будет расти.