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Морозно и ветрено будет 7 февраля в Карелии

Новости. Погода
17:00, 06 Февраля 2021
фото: Илья Тимин
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О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 февраля будет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами до -23°С, днем -9, -14°С, местами до -19°С.

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