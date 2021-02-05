Морозно и ветрено будет 7 февраля в Карелии

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 февраля будет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами до -23°С, днем -9, -14°С, местами до -19°С.