Морозно и ветрено будет в воскресенье в Карелии

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Облачная погода ожидается 9 декабря в республике.
По данным синоптиков, ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, по западным районам ночью местами сильный снег. На дорогах гололедица.
Ветер местами южный, юго-восточный умеренный, ночью местами порывистый до сильного.
Температура воздуха ночью -1, -6 градусов, местами до 10 градусов мороза. Днем от -4 до +1.
В Петрозаводске также облачная погода. Ночью небольшой, утром и днем умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/c, ночью порывы до 14 м/c.
Температура воздуха -5,-7 градусов ночью, а днем потеплеет до -4,-2 градусов.
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