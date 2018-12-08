Морозно и ветрено будет в воскресенье в Карелии

Облачная погода ожидается 9 декабря в республике.

По данным синоптиков, ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, по западным районам ночью местами сильный снег. На дорогах гололедица.

Ветер местами южный, юго-восточный умеренный, ночью местами порывистый до сильного.

Температура воздуха ночью -1, -6 градусов, местами до 10 градусов мороза. Днем от -4 до +1.

В Петрозаводске также облачная погода. Ночью небольшой, утром и днем умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/c, ночью порывы до 14 м/c.

Температура воздуха -5,-7 градусов ночью, а днем потеплеет до -4,-2 градусов.