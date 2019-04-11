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Новости. Общество
10:04, 11 Апреля 2019
фото: gov.karelia.ru

Экс-министр образования Карелии занял новый пост

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Бывший министр образования Карелии Александр Морозов получил новую руководящую должность.

С понедельника 8 апреля экс-министр образования Александр Морозов занял должность директора Национального архива Карелии.

Ранее архивом руководила Ольга Жаринова, которая оставила свой пост два месяца назад. И до 8 апреля временно исполняющей обязанности директора являлась Ирина Петухова, которая сейчас занимает должность замдиректора национального архива.

Свое новое назначение Морозов комментировать отказался, но поздравлению был рад.

- Вы довольны новой работой?
- Я бы не хотел ничего комментировать, - сказал Александр Морозов.
- Ну тогда просто поздравляем.
- Вот за поздравления спасибо.

Напомним, Морозов возглавлял министерство образования с осени 2013 года после отставки предыдущего руководителя Ирины Кувшиновой. В целом, в ведомстве Морозов трудился с 2001 года.
Пост министра образования покинул по собственному желанию 29 марта.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-11 10:26:27
Из министров в архивариусы на "перевоспитание" :)
Беня
2019-04-11 10:22:17
Вот! Уметь надо :)
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