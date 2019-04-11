Экс-министр образования Карелии занял новый пост

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Бывший министр образования Карелии Александр Морозов получил новую руководящую должность.
С понедельника 8 апреля экс-министр образования Александр Морозов занял должность директора Национального архива Карелии.
Ранее архивом руководила Ольга Жаринова, которая оставила свой пост два месяца назад. И до 8 апреля временно исполняющей обязанности директора являлась Ирина Петухова, которая сейчас занимает должность замдиректора национального архива.
Свое новое назначение Морозов комментировать отказался, но поздравлению был рад.
- Вы довольны новой работой?
- Я бы не хотел ничего комментировать, - сказал Александр Морозов.
- Ну тогда просто поздравляем.
- Вот за поздравления спасибо.
Напомним, Морозов возглавлял министерство образования с осени 2013 года после отставки предыдущего руководителя Ирины Кувшиновой. В целом, в ведомстве Морозов трудился с 2001 года.
Пост министра образования покинул по собственному желанию 29 марта.
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