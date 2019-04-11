Экс-министр образования Карелии занял новый пост

Бывший министр образования Карелии Александр Морозов получил новую руководящую должность.

С понедельника 8 апреля экс-министр образования Александр Морозов занял должность директора Национального архива Карелии.

Ранее архивом руководила Ольга Жаринова, которая оставила свой пост два месяца назад. И до 8 апреля временно исполняющей обязанности директора являлась Ирина Петухова, которая сейчас занимает должность замдиректора национального архива.

Свое новое назначение Морозов комментировать отказался, но поздравлению был рад.

- Вы довольны новой работой?

- Я бы не хотел ничего комментировать, - сказал Александр Морозов.

- Ну тогда просто поздравляем.

- Вот за поздравления спасибо.

Напомним, Морозов возглавлял министерство образования с осени 2013 года после отставки предыдущего руководителя Ирины Кувшиновой. В целом, в ведомстве Морозов трудился с 2001 года.

Пост министра образования покинул по собственному желанию 29 марта.