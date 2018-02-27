Морозы в Карелии отступят к весне

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда в республике потеплеет.

Циклон из Сибири принес холода в Карелию. На протяжении нескольких дней в Карелии стоят морозы.

По словам синоптиков, в ночь на 27 февраля в Беломорском районе столбик термометра опустился на отметку -34 градуса, в Прионежском районе похолодало до -30.

"В Петрозаводске сегодня ночью температура составила минус 25 градусов, - сказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина, - днем еще продержатся морозы в районе -15…-20 градусов, такая же погода ожидается и в последний день февраля".

По словам Елены Ишкиной, потепление в Карелии начнется 1 марта, но резкого перепада температуры не будет.

"Температура начнет повышаться постепенно, - сообщила Ишкина, - в ночь с 28 февраля на 1 марта будет -15, днем ожидаем -6…-11".

В холодном циклоне, по информации синоптиков, дольше всех окажутся южные районы Карелии – Приладожье.