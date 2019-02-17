Морозы возвращаются в Петрозаводск

Синоптики рассказали о погоде на понедельник, 18 февраля.

По данным Карельского Гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер ночью Северо-западный умеренный, с порывами до сильного, днем западный, юго-западный умеренный.

Ночью 11, 13 градусов мороза ,днем от -4 до -6 градусов.

В районах Карелии ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, по северным районам местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Температура ночью -9, -14 градусов, местами, преимущественно по северным районам до -23 градусов. Днем 4, 9 градусов мороза, местами, преимущественно по восточным районам до -13 градусов.