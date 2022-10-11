Мошенник не дал покурить жителю Карелии

В Костомукше пользователь соцсети заказал в интернете жидкость для электронной сигареты и из-за мошенников остался ни с чем, сообщили в МВД Карелии.

Накануне еще два жителя республики доверились посторонним лицам, которые орудовали в популярной социальной сети.

Так, костомукшанин в переписке с неким «Андреем» обсудил детали приобретения зимних колёс. Тот выслал данные банковской карты; при этом владел ею человек с таким же именем и фамилией. Но товар автолюбителю не поступил, а 8 234 рублей исчезли.

Воспользовавшись в той же соцсети группой совместных оптовых и розничных заказов, пострадал молодой петрозаводчанин. Ему понадобилась жидкость для электронной сигареты. Однако, как только продавец получил на указанную банковскую карту более 2,5 тысяч рублей, то перестал выходить на связь.

Все пострадавшие обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности неизвестных им лиц, обманом похитивших сбережения. Пока устанавливаются обстоятельства всех происшествий, стражи правопорядка призывают жителей Карелии соблюдать простые правила безопасности.

Используйте схему наложенного платежа, а на онлайн-досках сервис «безопасная сделка» - так покупатель, оплачивая товар банковской картой, резервирует деньги, которые поступят продавцу, как только покупатель получит посылку. Подобную схему используют многие курьерские компании. При этом для расчетов в интернете не следует использовать «зарплатную» или «пенсионную» карту.