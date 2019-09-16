Мошенник убедил петрозаводчанку взять "для него" кредит на 400 тысяч рублей

Женщина в середине сентября обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

По словам женщины, в августе ей поступил звонок. Абонент представился сотрудником службы безопасности банка. Женщина заметила, что не имеет банковских карт этой организации и сообщила, в каком учреждении имеет счет.

Во время долгой беседы мошенник убедил петрозаводчанку оформить кредит на 400 тысяч рублей. А позже украл эти деньги с карты.

Женщина была убеждена в компетентности и надежности своего телефонного собеседника, поэтому сотрудникам банка она сказала, что беседует с родственником.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.