Мошенник в Петрозаводске попался на испытанном методе

Неизвестный обзванивал и обманывал женщин, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска 24 ноября задержали курьера, жителя соседнего региона, который обманывал пожилых граждан в нашей республике.

«На стационарные телефоны пенсионерок звонили неизвестные, представлялись правоохранителями, запугивали сообщениями о том, что родственники якобы стали виновниками дорожных аварий. Далее предлагалось «урегулировать вопрос» - отдать специально подосланному визитеру деньги», - сообщили в МВД Карелии.



В итоге три жительницы Петрозаводска передали незнакомцу почти полтора миллиона рублей. Они даже не смогли запомнить приметы приходившего к ним человека.

Полицейские карельской столицы установили личность 37-летнего гостя республики, выполнявшего роль курьера. У него изъяты более 700 тысяч рублей, которые тот не успел перевести организаторам.

Возбуждены уголовные дела.