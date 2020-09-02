Мошенник выманил последние деньги у юного жителя Петрозаводска, продававшего кроссовки через интернет

В Петрозаводске 17-летний юноша решил продать кроссовки по интернету и сам лишился последних денег, сообщили в МВД Карелии.

Другой житель столицы Карелии сам выступил в роли продавца – он подал объявление о продаже кроссовок. Вскоре ему поступило сообщение от неизвестного абонента, которому приглянулась спортивная обувь. Собеседник прислал продавцу ссылку, чтобы тот ввел данные своей карты. Как только действия были выполнены, со счета 17-летнего петрозаводчанина исчезли 3,5 тысячи рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии рекомендует гражданам быть внимательными при совершении дистанционных сделок. Тщательно проверяйте информацию о контрагентах и не спешите переводить денежные средства на неизвестные счета.