Мошенника накажут за ложные квитанции, которые годами получали жители Петрозаводска

Мужчине выдали предписание о прекращении незаконной деятельности.

Компания «Жилсервис» рассылала жителям карельской столицы липовые квитанции. УФАС России неоднократно привлекало ее к ответственности, сообщили в паблике РКС — Петрозаводск.

По делу ИП Ивана Калачева, который стоит за этими действиями, УФАС вынесло новое решение 17 октября 2024 года. В ходе расследования установлено, что Калачев не имеет права оказывать услуги по поверке счетчиков учета воды. У организаций, с которыми он сотрудничает, нет аккредитации.

Мужчине выдали предписание о прекращении незаконной деятельности. Материалы передали в УФАС Карелии для возбуждения дела об административных правонарушениях.

«Известно, что от рук мошенника пострадали не только жители Петрозаводска. Лжеквитанции распространяются на территории Вологды, Воронежа, Хабаровска, Калуги и Новокузнецка», — написали авторы поста.

Ранее мы писали о том, что Мошенники начали рассылать россиянам документ, похожий на квитанцию на оплату услуг ЖКХ.