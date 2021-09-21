Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Мошенникам добровольно отдают свои деньги и старики, и молодежь Петрозаводска: думать не хотят

Новости. Криминал
15:38, 22 Сентября 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur

Новости партнеров

МВД Карелии зарегистрировало новые случаи мошенничества с банковскими счетами жителей Петрозаводска – жертвами стала 30-летняя и 75-летняя женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Молодая женщина поверила мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения. Он сообщил, что на её имя неизвестные пытаются взять кредит. Звонивший предложил «защитить» ее сбережения в размере 170 тыс. рублей перевести все деньги на продиктованные номера телефонов. Она выполнила эти указания. Затем собеседник убедил петрозаводчанку оформить кредит на 250 тыс. рублей и попросил её проделать с ними те же манипуляции. Только в этот момент у потерпевшей возникли сомнения. Она отказалась переводить деньги, завершила разговор и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

А пенсионерка лишилась 250 тыс. рублей, поверив мошеннику, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что некий молодой человек выдаёт себя за ее племянника гражданки и, используя доверенность, пытается оформить на её имя кредит. Женщина ответила, что у неё нет такого родственника. Тогда звонивший выяснил все о личных сбережениях собеседницы и предложил «для безопасности» перевести их на специальный счёт. Женщина беспрекословно выполнила все его инструкции. Вскоре она отправилась в дежурную часть полиции, чтобы узнать, в какой день сможет забрать свои деньги. Там ей объяснили, что она попалась на уловку афериста.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-22 16:02:41
Да не обманут,обещали же пенсионный возраст не поднимать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:46
Капитал
Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии
Работодателям Карелии в ближайшие 5 лет потребуется ежегодно по 5-6 тыс. новых сотрудников, и уже есть список предприятий с вакансиями.
Как Петрозаводский суд «короной» накрылся
Сегодня 15:04
Тяжелобольного не отправят к косметологу 1
17.09.2021 09:00
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ 15
16.09.2021 16:58
Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка
16.09.2021 13:36
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»