Мошенникам добровольно отдают свои деньги и старики, и молодежь Петрозаводска: думать не хотят

МВД Карелии зарегистрировало новые случаи мошенничества с банковскими счетами жителей Петрозаводска – жертвами стала 30-летняя и 75-летняя женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Молодая женщина поверила мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения. Он сообщил, что на её имя неизвестные пытаются взять кредит. Звонивший предложил «защитить» ее сбережения в размере 170 тыс. рублей перевести все деньги на продиктованные номера телефонов. Она выполнила эти указания. Затем собеседник убедил петрозаводчанку оформить кредит на 250 тыс. рублей и попросил её проделать с ними те же манипуляции. Только в этот момент у потерпевшей возникли сомнения. Она отказалась переводить деньги, завершила разговор и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

А пенсионерка лишилась 250 тыс. рублей, поверив мошеннику, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что некий молодой человек выдаёт себя за ее племянника гражданки и, используя доверенность, пытается оформить на её имя кредит. Женщина ответила, что у неё нет такого родственника. Тогда звонивший выяснил все о личных сбережениях собеседницы и предложил «для безопасности» перевести их на специальный счёт. Женщина беспрекословно выполнила все его инструкции. Вскоре она отправилась в дежурную часть полиции, чтобы узнать, в какой день сможет забрать свои деньги. Там ей объяснили, что она попалась на уловку афериста.