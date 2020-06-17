Мошенники изобрели схему обмана при продаже автомобилей

Появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке.

Машина берется в аренду, затем по поддельной доверенности выписывается дубликат ПТС, остальное – дело техники: найти невинного покупателя и продать, пишет "Российская газета".

Именно в такую ситуацию попал житель Подмосковья. Он купил у некоего юридического лица подозрительно недорогой автомобиль. У продавца на руках был дубликат ПТС, но покупателя это тоже не насторожило.

После сделки он без проблем поставил машину на учет в ГИБДД. Однако спустя некоторое время оказалось, что автомобиль проходит по уголовному делу. Его настоящие хозяева стали жертвами мошенников.

Нового владельца обязали явиться в полицию, началось разбирательство. Оказалось, что автомобиль взяли в аренду якобы для работы в такси, а по факту – для перепродажи.

Как рассказал криминалист, такая схема в последнее время получила распространение, поэтому при покупке автомобилей надо проявлять особую внимательность.

Несколько лет назад аферисты продавали машины, находящиеся в залоге у банка. Теперь проблема полностью решена: покупателю достаточно проверить машину по специальной базе, которую ведет нотариат.

Сервис проверки доверенностей – бесплатный ресурс, доступный круглосуточно. Чтобы проверить документ, нужны его реквизиты. Если доверенность удостоверялась у того или иного нотариуса, система выдаст подтверждающую информацию. Если же нет, сервис покажет: это фальшивка.