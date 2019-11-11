Мошенники лишили жителей Карелии более 400 тысяч рублей

В полицию за несколько поступили заявления о мошенничестве от жителей республики, сообщили в МВД Карелии.

Так, 42-летняя жительница Кондопоги была встревожена сообщением о возможном списании денег со счета. Она назвала мошенникам данные банковской карты и код смс, тем самым лишилась свыше 52 тысяч рублей.

Пенсионер из Петрозаводска перевел мошенникам 8 тысяч рублей.

Еще один петрозаводчанин лишился 20 тысяч рублей.

Третьего жителя карельской столицы обманули на 320 тысяч рублей.

Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

Ранее мошенники лишили петрозаводчанку почти 30 тысяч рублей.