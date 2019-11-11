Мошенники лишили жителей Карелии более 400 тысяч рублей

Новости по теме
Загрузка...
В полицию за несколько поступили заявления о мошенничестве от жителей республики, сообщили в МВД Карелии.
Так, 42-летняя жительница Кондопоги была встревожена сообщением о возможном списании денег со счета. Она назвала мошенникам данные банковской карты и код смс, тем самым лишилась свыше 52 тысяч рублей.
Пенсионер из Петрозаводска перевел мошенникам 8 тысяч рублей.
Еще один петрозаводчанин лишился 20 тысяч рублей.
Третьего жителя карельской столицы обманули на 320 тысяч рублей.
Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.
Ранее мошенники лишили петрозаводчанку почти 30 тысяч рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.11.2019, 12:54
07.11.2019, 09:26
08.11.2019, 10:40
07.11.2019, 09:48
06.11.2019, 07:15
Аналитика
Сегодня 14:35
Обществоведение
Независимой журналистике в России указали путь в самиздат.
Сегодня 12:39
08.11.2019 10:33
07.11.2019 17:14
07.11.2019 15:54
Чтиво
Сегодня 09:00
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Сегодня 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
08.11.2019 16:30
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии