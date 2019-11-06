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Новости. Криминал
09:30, 06 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Илона Головина

Мошенники лишили петрозаводчанку почти 30 тысяч рублей

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Злоумышленники представились сотрудниками банка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанке поступил звонок на мобильный телефон. Мужчина представился работником известного банка. Он сообщил, что со счета женщины только что некому "Алексею" переводились 2,8 тысячи рублей.

Женщина поверила мошенникам и действовала по инструкции: назвала данные банковской карты и код из смс.

Злоумышленники пытались уговорить женщину заказать новые банковские карты, а затем отказаться от их получения. Петрозаводчанка засомневалась и позвонила на горячие линии банков, в которых имела счета. Там ей пояснили, что все, о чем ее расспрашивали неизвестные, никогда не запрашивают настоящие представители финансовых структур.

Пострадавшая от рук мошенников лишилась около 30 тысяч рублей.

Ранее мошенникам удалось со второй попытки выманить у жительницы Петрозаводска 132 тысячи рублей.

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