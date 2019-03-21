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Новости. Криминал
09:25, 21 Марта 2019
фото: © EPA/JUSTIN LANE

Мошенники лишили жительницу Карелии почти 150 тысяч рублей

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В полицию Суоярвского района обратилась 50-летняя горожанка с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Вечером гражданке на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с ее карты были совершены сомнительные переводы. Женщина разволновалась, ведь никаких действий со своими деньгами она не совершала.

Следуя инструкциям лжесотрудника банка, она сообщила ему шестизначный код из смс. После того, как разговор был окончен, женщина внимательно прочитала все сообщения, поступившие на ее телефон. Как оказалось, с ее счета было списано 148 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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