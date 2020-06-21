Мошенники начали зарабатывать на имени Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Мошенники используют имя Михаила Ефремова для обмана в Сети.

После громкого ДТП, которое устроил актер, они начали продавать билеты в "театр имени Ефремова".

Как стало известно РЕН ТВ, мошенники от имени девушек знакомятся с молодыми людьми в соцсетях и договариваются о встрече. В качестве места для свидания выбирают "театр Ефремова". Скрываясь за страницей девушки, мошенники отправляют ссылку для покупки билетов, а после оплаты перестают отвечать.

На эту уловку попал 18-летний москвич. Он купил билеты более чем за 3 тысячи рублей и ждал свидания, однако девушка перестала отвечать. О том, что такого театра в реальности не существует, юноша узнал только на следующий день.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла8 июня, вечером на Смоленской площади. Находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee актер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada одной из служб доставки продуктов, которым управлял 57-летний мужчина.

Водитель отечестенного автомобиля Lada получил серьезные травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Ефремова задержала полиция. Экспертиза показала, что актер во время ДТП был пьян, также в его крови были обнаружены следы наркотических веществ.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.