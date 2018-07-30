Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
12:11, 30 Июля 2018

Мошенники обманули двух жительниц Карелии, пытавшихся купить квартиры в Санкт-Петербурге

По теме

Следственный комитет начал проверку гибели рабочего в Сегеже
30.07.18 13:35
ФОТО: В Петрозаводске ищут пропавшего без вести мужчину
30.07.18 12:59
На трассе в Карелии иномарка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие
30.07.18 11:08
Все новости
Загрузка...

Жительницы Карелии обратились в полицию после неудачных попыток приобрести жилье через Интернет, сообщили в МВД республики.

Решив приобрести квартиру в Санкт-Петербурге, жительница Питкяранты в поисках подходящего варианта обратилась к известному интернет-сайту по продаже недвижимости. Один из предложенных вариантов ее устраивал, к тому же цена оказалась очень привлекательной. Женщина связалась с продавцом по указанному телефону и сообщила о своем намерении купить квартиру.

В ответ ей сказали, что покупателей много и попросили сделать предоплату за то, чтобы снять объявление с сайта. Потерпевшая перевела 220 тысяч рублей на указанный расчетный счет, понадеявшись на порядочность продавца. Все последующие ее попытки связаться с ним оказались безрезультатными. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию.

Подобная ситуация вынудила написать заявление в органы внутренних дел и жительницу Костомукши. Отыскав в Интернете объявление о продаже квартиры в северной столице, заявительница позвонила предполагаемому владельцу. В ответ на предложение женщины осмотреть приобретаемое жилье, продавец попросил о предоплате в 10 тысяч рублей. Посчитав такую просьбу приемлемой, потерпевшая перевела деньги, о чем и сообщила интернет-торговцу. Тот же, в свою очередь, сказал, что речь шла о 110 тысяч рублей и если женщина не переведет оставшуюся сумму, то сделка не состоится.

Заинтересованная в покупке квартиры жительница города горняков перечислила на банковскую карту продавца и остальные деньги. После этого он перестал выходить на связь. О случившемся женщина сообщила в полицию.

В обоих случаях по заявлениям жителей республики сотрудники органов внутренних дел проводят проверки.

По теме

Следственный комитет начал проверку гибели рабочего в Сегеже
30.07.18 13:35
ФОТО: В Петрозаводске ищут пропавшего без вести мужчину
30.07.18 12:59
На трассе в Карелии иномарка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие
30.07.18 11:08
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-30 12:30:57
Нашим людям компьютеры нужны как папуасам разноцветные лоскутки, когда их открыли.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Аналитика

Сегодня 12:59
Тема недели
"Путь у нас один – массовый протест"
В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»