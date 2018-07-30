Мошенники обманули двух жительниц Карелии, пытавшихся купить квартиры в Санкт-Петербурге

Жительницы Карелии обратились в полицию после неудачных попыток приобрести жилье через Интернет, сообщили в МВД республики.

Решив приобрести квартиру в Санкт-Петербурге, жительница Питкяранты в поисках подходящего варианта обратилась к известному интернет-сайту по продаже недвижимости. Один из предложенных вариантов ее устраивал, к тому же цена оказалась очень привлекательной. Женщина связалась с продавцом по указанному телефону и сообщила о своем намерении купить квартиру.

В ответ ей сказали, что покупателей много и попросили сделать предоплату за то, чтобы снять объявление с сайта. Потерпевшая перевела 220 тысяч рублей на указанный расчетный счет, понадеявшись на порядочность продавца. Все последующие ее попытки связаться с ним оказались безрезультатными. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию.

Подобная ситуация вынудила написать заявление в органы внутренних дел и жительницу Костомукши. Отыскав в Интернете объявление о продаже квартиры в северной столице, заявительница позвонила предполагаемому владельцу. В ответ на предложение женщины осмотреть приобретаемое жилье, продавец попросил о предоплате в 10 тысяч рублей. Посчитав такую просьбу приемлемой, потерпевшая перевела деньги, о чем и сообщила интернет-торговцу. Тот же, в свою очередь, сказал, что речь шла о 110 тысяч рублей и если женщина не переведет оставшуюся сумму, то сделка не состоится.

Заинтересованная в покупке квартиры жительница города горняков перечислила на банковскую карту продавца и остальные деньги. После этого он перестал выходить на связь. О случившемся женщина сообщила в полицию.

В обоих случаях по заявлениям жителей республики сотрудники органов внутренних дел проводят проверки.