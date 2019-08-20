Мошенники обманули петрозаводчанина в соцсети

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Мужчина перевел "другу" из Финляндии около 5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
Петрозаводчанин получил в соцсети сообщение от знакомого. Тот просил в долг 4,8 тысяч рублей. Друг пользователя постоянно проживает в Финляндии, изредка приезжает в Карелию, поэтому жителя карельской столицы не смутила такая просьба. Гражданин перечислил на указанный в сообщении счет деньги.
Лишь вечером он обратил внимание, что аккаунт друга взломан. Так он понял, что перевел деньги не знакомому, а мошенникам. Впоследствии в личном разговоре это подтвердилось.
Мужчина обратился в УМВД России по Петрозаводску, указав, что причиненный злоумышленниками ущерб является для него значительным – он является единственным кормильцем семьи.
Проводится проверка.
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