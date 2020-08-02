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Мошенники обманули петрозаводчанку, желавшую продать праздничный наряд

Новости. Криминал
16:20, 03 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/Ronnachai Palas
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Сразу две петрозаводчанки обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах при продаже товаров через интернет, сообщили в МВД Карелии.

Одна из горожанок продавала праздничное платье, другая –детскую коляску.

Женщинам приходили сообщения в мессенджере с предложением приобрести товар. А после – ссылка. Для, якобы, совершения безопасной сделки. Перейдя по ней, петрозаводчанки сообщили данные банковской карты и лишились своих средств. 

Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Полиция Карелии предупреждает: размещая свой товар на сайте интернет-объявлений помните, что с вами могут связаться мошенники. Не общайтесь с потенциальными покупателями в мессенджерах и социальных сетях. Не переходите по присланным ими ссылкам. Не вводите парольные данные своей банковской карты.

Ранее мошенники помешали жительнице Карелии продать свадебное платье.

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