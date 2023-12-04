Житель Карелии на скорость выполнил задание мошенников, сообщив им данные банковской карты

Дистанционные аферисты обманули жителя Петрозаводска, искавшего работу.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 37-летнего жителя города, который сообщил, что у него обманным путем похитили 10 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что ищет работу, поэтому периодически просматривает объявления о вакансиях. С ним через мессенджер связался сотрудник агентства и предложил подработку, связанную с поиском информации в интернете. Петрозаводчанин согласился и по просьбе собеседника установил на своем телефоне приложение, которое должно было обеспечить видеосвязь. Потом он выполнил первое тестовое задание на скорость: перешел по ссылке и ввел данные банковской карты, продемонстрировав «работодателю» все свои действия.

Таким образом, по версии полиции, мошенники получили доступ к банковскому счету петрозаводчанина и украли у него 10 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.