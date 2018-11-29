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Новости. Общество
10:49, 29 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com/

Мошенники обвели вокруг пальца жительницу Карелии, которая ждала "туристов" из Москвы

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Жительница Пряжинского района обратилась в полицию после того, как отдала 15 тыс. рублей мошенникам.

По данным пресс-службы МВД Карелии, 42-летняя жительница одного из поселков пояснила полицейским, что разместила в Интернете объявление о сдаче гостевых домов в Карелии.

В конце ноября ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился менеджером одной из московских компаний и сообщил, что его коллеги едут в Карелию отдыхать. Мужчина попросил забронировать дом, уточнил, что оплату гости произведут на месте и попросил жительницу Карелии купить алкоголя и продукты к их приезду.

Позже незнакомец позвонил женщине, когда та была в магазине, и убедил в том, что у его коллег в дороге закончились деньги на мобильных телефонах и они не смогут без связи найти гостевой дом.

"Заказчик попросил жительницу Карелии пополнить два счета мобильных телефонов - та согласилась. В общей сумме она зачислила 15 000 рублей", - рассказали в МВД.

Спустя несколько часов гражданка попыталась перезвонить лже-менеджеру, чтобы уточнить точное время прибытия московских туристов, но телефон оказался выключен. Тогда женщина поняла, что её обманули мошенники и обратилась к правоохранителям.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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однозначно
2018-11-29 12:28:49
Правоохранители выяснили платит ли самозанятая налоги со своего бизнеса ?
Неравнодушный
2018-11-29 11:16:25
42 года женщине, а всё та же совковая наивность, тоже письма Маркса, наверно, перечитывает.
sim22
2018-11-29 11:03:28
А алкоголь с закуской купила или нет? Админ прошу уточнить.
Гость
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