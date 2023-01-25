Мошенники оставили без денег троих брокеров-любителей из Карелии

За один день несостоявшиеся брокеры из Карелии отдали мошенникам почти 2 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска и Кондопоги обратились трое граждан с просьбой привлечь к ответственности неизвестных, лишивших их в общей сумме почти 2 миллионов рублей.

Во всех случаях заявителям обещали быстрый и очень привлекательный доход от онлайн-инвестирования. Предупреждений о том, что игра на финансовых рынках всегда рискованна, не было. Зато были: агрессивная реклама, якобы помощь в сопровождении сделок, настойчивые просьбы вложить как можно больше и быстрее.

Жительница Кондопоги 1995 года рождения оказалась вовлечена в схему обмана, увидев в интернете предложение о заработке. Оставив на сайте контактные данные, вскоре она получила обратную связь. Позвонил некто, назвавший себя представителем успешной брокерской компании. Убедителен он был настолько, что вскоре кондопожанка оформила в двух разных банках кредиты. Под диктовку лжеменеджера инвестиционной компании она перевела 800 тысяч рублей, взятых в кредит, на счёт частного лица по имени «Нарек».Тут же вход на брокерскую площадку оказался заблокирован. Недолгая проверка в сети позволила выяснить, что компанию с этим названием на десятках сайтов напрямую называют мошеннической сотни обманутых пользователей.

Представительница того же города бумажников 1968 года рождения таким же образом нашла заманчивое предложение в сети. Мгновенный сверхдоход, казалось, поступит мгновенно. И мнимый представитель инвестиционной площадки был крайне настойчив. Действуя по его указанию, кондопожанка оформила миллионный кредит, перевела деньги по частям на номера мобильных телефонов «Екатерины», «Артема», «Али» и «Эдгара», лишившись более 974 тысяч рублей.

А петрозаводчанин решил получить дополнительный доход, узнав о такой возможности на популярном сайте знакомств. «Работник инвесткомпании» вынудил его перевести 72 тысячи рублей из личных сбережений на счёт посторонней «Анны». Однако после этого все контакты прекратились.